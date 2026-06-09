استهداف مواقع تابعة للمعارضة الايرانية بمسيرات في أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بتعرض مواقع تابعة للمعارضة الايرانية للاستهداف بمسيرات في .

​

وقال المصدر في حديث لـ ، "استهداف مواقع تابعة للمعارضة الايرانية بثلاث طائرات مسيرة في ". ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.