دعوات لردع مروجي الأكاذيب وحملات الابتزاز.. فيديو

منصات التواصل تتحول إلى مساحات للتسقيط السياسي والتشهير عبر تداول معلومات مضللة.



تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحات للتسقيط السياسي والتشهير حيث تصاعدت حملات الاستهداف بشكل لافت ضد شخصيات حققت حضورا مؤثرا وتأثيرا شعبيا خلال السنوات الماضية عبر تداول معلومات مضللة ووقائع مفبركة ومحتوى يفتقر إلى المعايير المهنية.. التفاصيل في التقرير اعلاه.