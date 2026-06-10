"حصر السلاح".. لجنة فك الارتباط تتسلم بيانات مقاتلي وأسلحة وعجلات "كتائب الإمام علي" (ع)

وأوضحت خلية في بيان لها، أن الفريق أول الركن أشرف ميدانياً على عملية تسلّم الملفات والبيانات كافة المتعلقة بالأفراد، والأسلحة، والمعدات، والعجلات التي كانت بحوزة كتائب الإمام علي (عليه السلام)، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات الكتائب؛ تمهيداً لاستكمال مراحل الدمج وإعادة التنظيم، وإلغاء المسميات والعناوين الأخرى كافة لهذه التشكيلات.وتأتي هذه الخطوة -بحسب البيان- ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز ركائز الاستقرار، وترسيخ سلطة القانون، وحصر السلاح والمظاهر المسلحة تحت مظلة الدولة والمنظومة الأمنية الرسمية، بما يخدم أمن الوطن والمواطن.