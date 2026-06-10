اعتقال منفذ اغتيال "رائد" في قسم مكافحة إجرام البصرة

وذكر بيان للوزارة، انه "في عملية أمنية نوعية وبإشراف مباشر من قبل الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وبمتابعة من وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، تمكن فريق عمل مشترك من مفاصل من كشف خيوط جريمة اغتيال الرائد الشهيد (حسين أبو ريشة) المنسوب إلى إجرام ، والوصول إلى الجناة".وجاءت العملية – وفق البيان – "بعد جهد استخباري وفني مكثف، تضمن جمع الأدلة ومقاطعة المعلومات مع تسجيلات المراقبة وتحليلها، ما أسفر عن تحديد هوية المنفذ الرئيسي للجريمة بدقة عالية والقبض عليه".وأضاف انه "بعد تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً، اعترف صراحةً بارتكاب الجريمة بحق الشهيد ، كما تم إجراء كشف الدلالة الذي تطابق مع اعترافه بشكل كامل"، مشيراً إلى "ضبط عجلتين مصفحتين وأسلحة مختلفة ورمانتين يدويتين".