نجدة الكرخ تعتقل متهمين بسرقة السياج الأمني لخط سريع الشعلة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أن “مفارز نجدة الشعلة تمكنت من اعتقال متهمين اثنين بالجرم المشهود خلال قيامهما بقطع وسرقة أجزاء من السياج الأمني لخط سريع الشعلة”.وأضافت، أن “عملية القبض جاءت أثناء تجوال دوريات النجدة ضمن قاطع المسؤولية، حيث رصدت المفارز المتهمين وهما ينفذان عملية السرقة، لتتدخل فوراً وتلقي القبض عليهما”.وأشارت إلى “ضبط الدراجة النارية التي كان يستقلها المتهمان، واسترجاع نحو 6 أمتار من السياج المسروق”، مؤكدة “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة وفق القانون”.