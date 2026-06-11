السجن المؤبد بحق إرهابي روج لعصابات داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم الحكم بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى عصابات الإرهابيةعن جريمة نشر الأخبار وترويج الفكر الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وتابع، ان "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 من رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132/ 1 من قانون العقوبات".