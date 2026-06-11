بغداد.. زوجة تحاول حرق زوجها باستخدام مادة النفط

وذكر المصدر في حديث للسومرية نيوز"، أن "الحادث أسفر عن إصابة الزوج بحروق خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أن "الزوج منتسب في بحسب ادعائه".وتابع أنه "تم التحفظ على الزوجة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصوليا".