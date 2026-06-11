القبض على "مجرم خطير" بحوزته أكثر من 300 صاروخ في بغداد – عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ " " أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة قادت إلى تحديد مكان تواجد المطلوب وتطويق المنطقة في "رئاسة ". وأوضحت أن قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية شاركت في العملية، حيث نجحت في اعتقال المطلوب وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.كما أسفرت عملية التفتيش -بحسب البيان- عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة بحوزة المتهم.من جانبه، كشف مصدر أمني خاص لـ" نيوز" أن المتهم المعتقل كانت صادرة بحقه أحكام غيابية سابقة، على خلفية تورطه في جريمة قتل مفوض يعمل في مديرية مكافحة إجرام .