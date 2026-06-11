العمليات المشتركة تعلن مقتل "إرهابيين اثنين" بقصف في ديالى

وقالت القيادة في بيان، "لاحقاً بالعملية النوعية التي نُفِذت اليوم الخميس في منطقة جنوب بهرز (ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى)، وتأكيداً للنهج الاستخباري المتكامل، جاءت هذه العملية ثمرةً لجهدٍ فني ومتابعة ميدانية دقيقة استمرت لعدة أشهر من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، إذ كثّفت المديرية جهودها خلال الأسبوع الماضي لتأكيد ومواكبة تحركات الهدف بدقة عالية، وجرى التنسيق المباشر والمشترك مع خلية الاستهداف في لتحديد ساعة التنفيذ".وأضاف البيان "على ضوء هذه المعلومات المؤكدة، نفّذ صقور الجو الأبطال ضربتين جويتين ناجحتين بواسطة طائرات . وإثر ذلك، باشرت قطعاتنا الأمنية البطلة بتفتيش الموقع المستهدف".