إخماد حريق داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

– محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في ثلاث عجلات مدنية داخل كراج مخصص لوقوف السيارات في المنطقة الدولية (الخضراء) وسط العاصمة .



وأكد المصدر للسومرية نيوز، أن الحادث لم يسفر عن تسجيل أي إصابات بشرية تُذكر.



فيما تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسباب اندلاع الحريق.

