مقتل شاب بإطلاق نار في قضاء الإمام الصادق شمال البصرة

وفي تفاصيل الحادث، أعلنت السلطات الأمنية أنه في تمام الساعة 21:15، عُثر على جثة المجني عليه المدعو (ح. ن. س)، من مواليد 1997 ويعمل كاسباً، حيث وُجد مصاباً بطلقة نارية في الرأس داخل دراجته النارية (تك تك)، وذلك في منطقة العلم.وفور تلقي البلاغ، توجهت مفارز الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث، حيث أجرت الكشف على الجثة قبل نقلها إلى الطبابة العدلية، كما تم ضبط ثلاث ظروف فارغة لمسدس في محل الحادث.وعلى صعيد التحقيقات، وجهت قيادة الشرطة بتشكيل فريق عمل مشترك يضم قسم شرطة الإمام (ع)، ومركز شرطة العلم، وفوج الطوارئ الثالث للواء 12 الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، بالإضافة إلى مفارز النجدة والدوريات ومكافحة الإجرام والاستخبارات، وذلك تحت إشراف العقيد بهاء ؛ للوقوف على ملابسات الجريمة والتوصل إلى الجناة.