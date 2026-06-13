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مقتل شاب بإطلاق نار في قضاء الإمام الصادق شمال البصرة
أمن
2026-06-13 | 05:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
133 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
شهد قضاء الإمام
الصادق
(ع) في منطقة "العلم" بمحافظة
البصرة
، مساء أمس الجمعة الموافق 12 حزيران 2026، حادثة قتل غامضة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.
وفي تفاصيل الحادث، أعلنت السلطات الأمنية أنه في تمام الساعة 21:15، عُثر على جثة المجني عليه المدعو (ح. ن. س)، من مواليد 1997 ويعمل كاسباً، حيث وُجد مصاباً بطلقة نارية في الرأس داخل دراجته النارية (تك تك)، وذلك في منطقة العلم.
وفور تلقي البلاغ، توجهت مفارز الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث، حيث أجرت الكشف على الجثة قبل نقلها إلى الطبابة العدلية، كما تم ضبط ثلاث ظروف فارغة لمسدس في محل الحادث.
وعلى صعيد التحقيقات، وجهت قيادة الشرطة بتشكيل فريق عمل مشترك يضم قسم شرطة الإمام
الصادق
(ع)، ومركز شرطة العلم، وفوج الطوارئ الثالث للواء 12 الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، بالإضافة إلى مفارز النجدة والدوريات ومكافحة الإجرام والاستخبارات، وذلك تحت إشراف العقيد بهاء
علي نعيم
؛ للوقوف على ملابسات الجريمة والتوصل إلى الجناة.
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