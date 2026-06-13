القبض على شاب وفتاة بحوزتهما مواد مخدرة في بغداد

وأوضحت القيادة في بيان لها، أن عملية القبض جاءت أثناء إجراء ممارسة أمنية، حيث تم ضبط مواد مخدرة من نوع "كرستال" بحوزة المتهمين.هذا وقد تم تسليمهما إلى المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، بحسب البيان.