يارالله يصل كردستان لبحث القضايا الامنية المشتركة

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الأخير وصل إلى ، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، لغرض بحث مجموعة من القضايا المشتركة".وتابع: ان "الزيارة إلى إقليم تاتي في إطار التنسيق العسكري المستمر بين وزارة الدفاع الاتحادية والسلطات الأمنية في الإقليم، لبحث الملفات المشتركة المتعلقة بترتيبات الأمن، وملاحقة بقايا الجماعات المسلحة، وضبط الحدود والمناطق المتنازع عليها.