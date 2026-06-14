الوائلي ومحافظ واسط يبحثان تطوير منفذ زرباطية واستعدادات استقبال الزائرين

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في منفذ الحدودي، وأهمية تطوير البنى التحتية فيه بما ينسجم مع حركة المسافرين والتبادل التجاري".وتابعت، انه "تم مناقشة خطط الاستعداد المبكر لاستقبال الزائرين عبر المنفذ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انسيابية العبور وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال مواسم الزيارات المليونية".وأشارت الى، "حرص الهيئة على التعاون مع الحكومات المحلية لتطوير المنافذ الحدودية، مشدداً على أن منفذ زرباطية يعد من المنافذ الحيوية التي تتطلب دعماً مستمراً لمواكبة حجم الحركة فيه".