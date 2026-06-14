تفاصيل زيارة يار الله إلى أربيل: ضمانات أمنية لاستئناف العمل في الحقول النفطية

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن رئيس أركان الجيش والوفد المرافق له سيجرون زيارة ميدانية إلى الحقول النفطية في ، مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة هو تقديم كافة الضمانات الأمنية للشركات النفطية العاملة هناك، لضمان عدم تكرار الاعتداءات، بما يهيئ الظروف المناسبة لاستئناف عمليات الإنتاج وتطبيع عمل تلك الشركات.وكان رئيس إقليم ، ، قد استقبل في وقت سابق من اليوم بمدينة ، الوفد العسكري الاتحادي رفيع المستوى برئاسة ، حيث بحث الطرفان التنسيق الأمني المشترك لحماية المنشآت الحيوية في الإقليم.