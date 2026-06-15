خطة محرم الحرام.. لا مظاهر مسلحة ولا قطوعات

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الخطة تشمل تأمين الحسينيات والمساجد والجوامع والمراقد ، فضلاً عن جميع المواقع التي تشهد فعاليات دينية لإحياء شهر محرم".وأكد أن "الإجراءات المتخذة ذات طابع أمني وليست عسكرية، مع عدم السماح بوجود أي مظاهر مسلحة خلال تنفيذ الخطة، كما أنها لا تتضمن فرض قطوعات للطرق، إذ جرى إعدادها بشكل يضمن استمرار حركة المواطنين وسهولة تنقلهم".وأوضح ميري أن "الخطة تعتمد بصورة رئيسة على الجهد الاستخباري والمعلوماتي، وسبقتها عمليات وإجراءات أمنية لتعزيز الاستقرار ومنع أي تهديدات محتملة"، لافتاً إلى "دخول مرحلة التنفيذ الميداني للخطة".وبين أن "الإجراءات تشمل كذلك تأمين أماكن إقامة مجالس العزاء والمواكب الحسينية والزيارات الدينية في جميع المحافظات لضمان إقامة الشعائر بأجواء آمنة ومنظمة".وفي الجانب الخدمي، أنهت استعداداتها الخاصة بخطة الزيارات المليونية خلال شهر محرم الحرام، مؤكدة "جاهزية تشكيلاتها المختلفة لتقديم خدمات منظمة تسهم في تسهيل حركة الزائرين".وبين مصدر في للوزارة أن "الاستعدادات تضمنت إعداد خطة تشغيلية متكاملة ركزت على تعزيز جاهزية قطاع السكك من خلال تهيئة متطلبات القطارات الفنية والخدمية".ولفت إلى أن "الوزارة استكملت أيضاً تجهيز أسطول الحافلات ذات الطابق الواحد والطابقين للمشاركة في نقل الزائرين واستيعاب الأعداد المتوقعة لتخفيف الزخم على محاور النقل المختلفة"، مشيرا إلى "تشكيل غرفة عمليات مركزية لإدارة شؤون النقل خلال الزيارات المليونية في شهري محرم وصفر، بهدف رفع مستوى التنسيق والجاهزية التشغيلية".