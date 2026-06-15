العثور على بقايا طائرة مسيرة ضمن منطقة الشحن الجوي في مطار بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية عثرت اليوم، على بقايا طائرة مسيرة "درون" ضمن منطقة الشحن الجوي في ".وأضاف "تم استدعاء الخبراء لغرض رفعها ونقلها الى مكان امن وفتح تحقيق بالحادث".