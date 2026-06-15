مطاردة في بغداد تنتهي بالإطاحة بعصابة متخصصة سرقة دراجات

وذكر بيان للمديرية، ان "مفارز قسم الشعلة لمكافحة الإجرام، تمكنت وبعد جهد استخباري ومتابعة دقيقة استمرت لفترة من الزمن، من الإطاحة بمتهمين متخصصين بسرقة الدراجات النارية ضمن قاطع المسؤولية، وذلك بعد أن شكلت مديرية مكافحة إجرام فريق عمل خاص لتعقب تحركاتهم إثر تورطهم بعدة عمليات سرقة".وأضاف البيان، انه "خلال تنفيذ الواجب، حاول المتهمون الفرار من قبضة القوة الأمنية، مما أدى إلى مطاردة ميدانية تخللها إطلاق نار من قبل الطرفين، وفي ظل خطورة الموقف وحرصاً على حماية المواطنين تم استخدام القوة القانونية المناسبة والسيطرة على المتهمين وإلقاء القبض عليهم بنجاح".وأشار الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون".