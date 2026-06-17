اعتقال 12 تاجر و مروج للمخدرات في بغداد

وذكرت المديرية في بيان، ورد لـ ، أن "عناصر الاستخبارات العسكرية تستمر بتبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف القوات الامنية في لاعتقال تجار ومروجي ، ووفق معلومات دقيقة تم نصب سيطرات مفاجئة مشتركة في عدة مناطق من العاصمة ، حيث تمكن والأمن في قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع باقي الأجهزة الامنية من إلقاء القبض على 12 متهما بتجارة وترويج المخدرات في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد".ولفت الى أن "هذه العمليات جاءت في الاسبوع الماضي، حيث تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة و تم تسليمهم مع المواد أصولياً".