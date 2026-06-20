الداخلية تشكل لجنة تحقيق عليا في ملابسات وفاة موقوف لبناني ببغداد

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية أمن الأفراد وهيئة التفتيش الإداري والمهني، للتحقيق في حادثة وفاة شخص يحمل الجنسية ، كان قد أُودع على سبيل الأمانة داخل أحد مواقف التوقيف في العاصمة إثر مشاجرة مع أحد أقربائه.وأكد الوكيل الأقدم، ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التحقيق والوقوف على جميع تفاصيل وملابسات الحادثة، بما يضمن كشف الحقيقة بشكل كامل وشفاف، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة استناداً إلى ما ستتوصل إليه اللجنة من نتائج وتوصيات، بحسب البيان.وأكدت الوزارة، حرصها على تطبيق القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع القضايا التي تتعلق بحياة المواطنين والمقيمين على حد سواء.