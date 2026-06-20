تعيين قاسم الاعرجي مستشاراً امنياً لرئيس الوزراء

وذكر المصدر لـ ، ان " عين الاعرجي بصفة مستشاراً أمنياً له".وكان قد رعى رئيس علي فالح الزيدي، اليوم السبت، مراسم الاستلام والتسليم في ، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوى العمل المؤسسي.وذكر بيان لمكتب الزيدي، ان الأخير "رعى اليوم السبت، مراسم الاستلام والتسليم في مستشارية ، بين المستشار الجديد قاسم ، والمستشار السابق جلال ".