نائب يصوب سلاحه نحو عمال بناء في جامع ويصيب 2 منهم وسط بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "النائب (م.ع.ح) أطلق النار على عمال بناء كانوا يقومون بترميم جامع ضمن منطقة ".وأضاف أن ذلك "ادى الى اصابة اثنين من العمال بجروح خطيرة"، لافتاً إلى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".