توقيف منتسب وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه إثر مشاجرة داخل محكمة كركوك

وقال المصدر لـ ، إن "الإجراءات جاءت بتوجيه من وكيل الأقدم، بعد وقوع مشاجرة داخل "، مبيناً أن "المنتسب جرى توقيفه أصولياً وفتح تحقيق بالحادثة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".وأضاف أن "مجلساً تحقيقياً شُكل للنظر في تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات وفق السياقات القانونية المعتمدة".