خلافات عائلية تنتهي بإطلاق نار وإصابة مواطن في معارض البياع

وبحسب التفاصيل، فإن مشاجرة اندلعت بين الشقيقين نتيجة خلافات عائلية، تطورت إلى قيام أحدهما باستخدام سلاح ناري نوع "مسدس" وإطلاق النار باتجاه شقيقه.وأدى الحادث إلى إصابة الضحية برصاصة استقرت في منطقة الرقبة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة فور ارتكابه الفعل.