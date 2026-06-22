اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية تصدر توجيهات لتأمين زيارتي عاشوراء والأربعين

وذكرت للزيارات المليونية في بيان، أن المحمداوي ترأس، اليوم الاثنين، مؤتمراً في بمقر القيادة، لمناقشة سير الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بإحياء أيام (عليه السلام) وزيارة الأربعين، بحضور رئيس أركان القيادة وهيئة الركن فيها.وأكد الفريق أول الركن المحمداوي جملة من التوصيات المهمة، في مقدمتها متابعة تنفيذ جميع مفردات الخطة وما يتعلق بانسيابية الحركة في محاور الزائرين، وتأمين قواطع المسؤولية من خلال التواجد الميداني.كما شدد على مواصلة التنسيق المشترك مع ضباط الارتباط في الوزارات والوكالات الاستخبارية، فضلاً عن التأكيد على تسهيل دخول الوافدين من جميع المنافذ والتنسيق مع وسلطة ، موجهاً أيضاً بتكثيف العمل الأمني في المناطق الحدودية.وبيّن الفريق أول الركن المحمداوي أن أصبح محط أنظار العالم، خاصة بعد نجاحه في إدارة عدد من المناسبات التي يحييها الملايين من داخل البلاد وخارجها.