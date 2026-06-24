الداخلية: رصد 97 شائعة عبر مواقع التواصل منذ بداية شهر محرم

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام، اللواء ، في بيان ورد للسومرية نيوز أن "قسم الرصد في الدائرة تابع خلال الأيام الأولى من شهر محرم الحرام ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، حيث تم رصد 97 شائعة تنوعت بين الأمنية والسياسية والخدمية والاجتماعية".وتابع أن "منصة الفيسبوك سجلت النسبة الأعلى في تداول الشائعات بواقع 39 شائعة تمثل 40% من إجمالي الشائعات المرصودة، تلتها منصة (X) بواقع 34 شائعة بنسبة 35%، ثم تطبيق التلغرام بواقع 24 شائعة بنسبة 25%".وأضاف أن "الشائعات الأمنية تصدرت المشهد بنسبة 56%، تلتها الشائعات السياسية بنسبة 20%، ثم الخدمية بنسبة 15%، فيما بلغت نسبة الشائعات الاجتماعية والدينية 9%، مشيرا الى ان "المواطنين والزائرين كانوا الفئة الأكثر استهدافاً بالشائعات بنسبة 44%، تلتهم القوات الأمنية بنسبة 30%، ثم المؤسسات الحكومية والدوائر الخدمية بنسبة 26%".وأردف: أن "نتائج الرصد أظهرت أن 42% من الشائعات كانت ذات تأثير عالٍ، فيما بلغت نسبة الشائعات ذات التأثير العالي جداً 29%، والشائعات ذات التأثير المتوسط 29%، مبيناً أن هذه الأرقام تؤكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة".