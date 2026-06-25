توضيح بشأن اصوات طيران في الاجواء العراقية

وقال المصدر لـ ، إن الطلعات الجوية تُنفذ في إطار الخطة الأمنية الموضوعة لحماية الزائرين ودعم القطعات الأمنية المنتشرة على الأرض، مشيراً إلى أنها جزء من الإجراءات الاعتيادية المرافقة للزيارات المليونية.وأضاف أن تواصل تنفيذ خططها الاستباقية لتأمين الزيارة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان انسيابية حركة الزائرين والحفاظ على الأمن والاستقرار.