خلافات عائلية تنتهي بجريمة قتل في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن الجاني استخدم مسدساً في تنفيذ الجريمة نتيجة خلافات عائلية بين الطرفين، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالواقعة، فيما تواصل الأجهزة المختصة عمليات البحث عن المتهم تمهيداً لإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.