حزب حرية كردستان يتهم ايران بقصف مقره في أربيل بالفسفور الأبيض

وقال الحزب في بيان تابعته ، ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية استهدفت في هجومها الدروني فجر اليوم على أحد مقراتنا، ذخائر ممزوجة بالفسفور الأبيض".وأضاف ان "ذلك جاء بناءً على فحص 9 مصابين من البيشمركة في هذا الهجوم"، مشيرا الى انه "على ضوء الحرائق الواسعة التي اندلعت في البيئة والموقع المستهدف، فإن الذخائر المستخدمة في هذا الهجوم كانت تحتوي على الفسفور الأبيض".وأكد أن "هذا الهجوم انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني"، لافتا الى ان "استخدام مثل هذه الذخائر تؤدي إلى حرق البشر وتدمير البيئة مما يتنافى مع مبادئ الإنسانية والالتزامات الدولية للدول".ودعا الى "عدم ترك هذه الجريمة دون رد"، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع الهيئات والمؤسسات الدولية بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".داعيا "الحكومتين العراقية وإقليم ، الى الدفاع عن أمن وحقوق مواطنيهما وسلامة بيئتهما، التصدي لهذه التجاوزات والهجمات العسكرية الإيرانية".