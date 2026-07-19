حزب حرية كردستان يتهم ايران بقصف مقره في أربيل بالفسفور الأبيض

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
شارع 9
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تعزيزات جوية أميركية تتجه إلى الشرق الأوسط.. ماذا بعد هذه الخطوة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-570633-639200760541406194.webp
حزب حرية كردستان يتهم ايران بقصف مقره في أربيل بالفسفور الأبيض
أمن
2026-07-19 | 12:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
87 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اتهم حزب حرية
كردستان
الإيراني المعارض PAK، اليوم الأحد،
ايران
باستهداف مقره في
أربيل
بـ"الفسفور الأبيض".
وقال الحزب في بيان تابعته
السومرية نيوز
، ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية استهدفت في هجومها الدروني فجر اليوم على أحد مقراتنا، ذخائر ممزوجة بالفسفور الأبيض".
وأضاف ان "ذلك جاء بناءً على فحص 9 مصابين من البيشمركة في هذا الهجوم"، مشيرا الى انه "على ضوء الحرائق الواسعة التي اندلعت في البيئة والموقع المستهدف، فإن الذخائر المستخدمة في هذا الهجوم كانت تحتوي على الفسفور الأبيض".
وأكد أن "هذا الهجوم انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني"، لافتا الى ان "استخدام مثل هذه الذخائر تؤدي إلى حرق البشر وتدمير البيئة مما يتنافى مع مبادئ الإنسانية والالتزامات الدولية للدول".
ودعا
المجتمع الدولي
الى "عدم ترك هذه الجريمة دون رد"، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس
الأمن الدولي
ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع الهيئات والمؤسسات الدولية بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
داعيا "الحكومتين العراقية وإقليم
كردستان
، الى الدفاع عن أمن وحقوق مواطنيهما وسلامة بيئتهما، التصدي لهذه التجاوزات والهجمات العسكرية الإيرانية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
إصابة 8 عناصر من حزب "حرية كردستان" بقصف بطائرات مسيرة في أربيل
04:00 | 2026-07-19
استهداف جديد لمقر "كادحي كردستان" بالسليمانية
06:50 | 2026-07-17
كتائب حزب الله تهدد بقصف قواعد ومصالح أمريكا إذا تدخلت في الاشتباك
15:45 | 2026-06-07
تزامنا مع تشييع جثمانه.. إيران تنشر مشاهد لأول مرة لمقر السيد الخامنئي بعد القصف
11:32 | 2026-07-08
الفسفور
الابيض
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الالتزامات الدولية
مجلس حقوق الإنسان
مجلس الأمن الدولي
اللجنة الدولية
المجتمع الدولي
إقليم كردستان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الحرارة تتجاوز الـ 50 مئوية غدا.. حالة غير مرغوب بها تنقذ العراقيين
محليات
28.71%
02:23 | 2026-07-18
الحرارة تتجاوز الـ 50 مئوية غدا.. حالة غير مرغوب بها تنقذ العراقيين
02:23 | 2026-07-18
الدولار يواصل الانخفاض ويقترب من حاجز الـ150 الفاً
اقتصاد
25.23%
09:38 | 2026-07-19
الدولار يواصل الانخفاض ويقترب من حاجز الـ150 الفاً
09:38 | 2026-07-19
الدولار يسجل تراجعاً جديداً في العراق
اقتصاد
24.55%
09:26 | 2026-07-18
الدولار يسجل تراجعاً جديداً في العراق
09:26 | 2026-07-18
بينها العراق والسعودية.. تحذير أمريكي يخص 15 دولة في الشرق الأوسط
دوليات
21.51%
01:39 | 2026-07-18
بينها العراق والسعودية.. تحذير أمريكي يخص 15 دولة في الشرق الأوسط
01:39 | 2026-07-18
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
ناس وناس
باب الشرقي في بغداد- الحلقة ٨٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-19
ناس وناس
باب الشرقي في بغداد- الحلقة ٨٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-19
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
ناس وناس
باب الشرقي في بغداد- الحلقة ٨٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-19
ناس وناس
باب الشرقي في بغداد- الحلقة ٨٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-19
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
اخترنا لك
ممتدة في عدة محافظات.. تفكيك شبكات لتهريب العملة وضبط أكثر من مليار دينار
08:56 | 2026-07-19
إصابة 8 عناصر من حزب "حرية كردستان" بقصف بطائرات مسيرة في أربيل
04:00 | 2026-07-19
بسبب "تراكم الديون".. مفوض أمني يُضرم النار في جسده داخل الكاظمية
02:51 | 2026-07-19
بالصورة.. قوة امنية تصادر عددا من العجلات في مجمع بوابة العراق
01:42 | 2026-07-19
القبض على متهمين أطلقا النار في الهواء بعد تداول مقطع فيديو ببغداد
12:06 | 2026-07-18
الداخلية تنفي أنباء تغيير قائد شرطة صلاح الدين
09:47 | 2026-07-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.