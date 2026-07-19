إصابة 8 عناصر من حزب "حرية كردستان" بقصف بطائرات مسيرة في أربيل

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الهجوم نُفذ بواسطة طائرات مسيرة مجهولة الهوية، استهدفت مخيماً يضم عناصر من الحزب"، مشيرة إلى أن "الحصيلة الأولية بلغت 8 إصابات بين صفوف العناصر المتواجدة في الموقع".ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى لحظة كتابة الخبر، كما لم تصدر السلطات الأمنية في الإقليم بياناً رسمياً يوضح حجم الأضرار المادية أو تفاصيل إضافية حول القصف.يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الضربات لتشمل قوى وجماعات مرتبطة بالملف الإيراني في دول الجوار، في وقت تشهد فيه المنطقة مواجهات جيوسياسية حادة.ويُعد حزب "حرية " من أبرز الجماعات المعارضة لطهران، التي تتهمه بالقيام بأنشطة مسلحة ضدها. وسبق أن تعرضت مواقع تابعة لجماعات كردية إيرانية في إقليم لضربات جوية وقصف مكثف في حوادث سابقة.