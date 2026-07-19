بالصورة.. قوة امنية تصادر عددا من العجلات في مجمع بوابة العراق

وقال المصدر لـ ان "قوة امنية صادرت عدد من العجلات ضمن مجمع بوابة في ليلة امس".واضاف انه "لم يتبين اذا كانت هذه العجلات تابعة الى اشخاص معتقلين بتهم فساد او امر اخر".