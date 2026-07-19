بسبب "تراكم الديون".. مفوض أمني يُضرم النار في جسده داخل الكاظمية

وبحسب مصدر أمني، فإن "مفوضاً منسوباً إلى أمن المطارات، كان يتمتع بإجازة استراحة، أقدم على حرق نفسه باستخدام مادة البنزين بالقرب من داره الكائنة في ".وأكد المصدر أن "الحادث أسفر عن إصابة المفوض بحروق شديدة بلغت نسبتها 100%، حيث وُصفت حالته الصحية بالحرجة والخطيرة للغاية، وسط مساعٍ طبية لإنقاذ حياته".وأشارت المعلومات الأولية إلى أن "الإقدام على هذا الفعل جاء نتيجة تراكم الديون على المفوض، مما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي في محاولة لإنهاء معاناته المالية".