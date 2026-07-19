ممتدة في عدة محافظات.. تفكيك شبكات لتهريب العملة وضبط أكثر من مليار دينار

وقال الجهاز في بيان، انه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، وبعد استحصال الموافقات القضائية، فكّكت مفارز الجهاز في شبكة تهريب للعملة بين والسليمانية عبر بطاقات ماستر ، وألقت القبض على متهمَين ضُبط بحوزتهما جهاز POS وبطاقات معدّة للتهريب".وأضاف البيان، ان "مفارز الجهاز تمكنت من تفكيك شبكة تضمّ ستة أشخاص في ، ضُبط بحوزتهم ٢٥١ بطاقة ماستر كارد و٢٥٢ شريحة اتصال كانت تُستخدم في تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد.كما تمكّنت الجهود الاستخباراتية في – وفق البيان – "من إلقاء القبض على شخص ضُبط بحوزته ١٠٠ ألف دولار مزوَّر، فيما ألقت مفارز الجهاز في بغداد القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٤٥٦)، وُجدت بحوزته مبالغ ضخمة تجاوزت مليار و٣٢٤ مليون دينار عراقي و٢٥٦ ألف دولار أمريكي".وأشار البيان الى "تمكن مفارز الجهاز من إحباط سلسلة عمليات نصب واحتيال منظّمة استهدفت المواطنين في ، إذ اعتمد المتهمون على إنشاء صفحات وهمية على موقع روّجوا من خلالها لبيع ما يُسمّى بـ(الدولار المجمَّد) بأسعار مغرية، وعند إتمام الاتفاق مع الضحايا كانوا يُسلّمون عملة مزوَّرة بدلاً من العملة الحقيقية، مستغلّين أساليب الإيهام والتضليل. وأسفرت هذه الجهود عن إلقاء القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود، ضُبط بحوزتهم ما يقارب ١٠ آلاف دولار مزوَّر".وأكد جهاز "إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".