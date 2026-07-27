ضبط 38 كيلوغراماً من الكريستال وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

وقال والمؤثرات العقلية، العميد عباس بهادلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جهاز أمن إقليم كوردستان، إن "عملية أمنية نُفذت بعد جهد استخباري مكثف أسفرت عن تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات كانت تستخدم الأراضي العراقية لنقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إحدى دول الجوار".وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت من ضبط 38 كيلوغراماً من مادة الكريستال كانت مخبأة بإحكام داخل إطارات مركبة، فضلاً عن إلقاء القبض على أفراد الشبكة".وأكد بهادلي استمرار التنسيق بين والأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات والحد من نشاطها، مشيراً إلى أن العمليات الأمنية تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة هذه الآفة.