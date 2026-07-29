الحشد الشعبي: مقراتنا تعرضت لهجماتٍ شنّتها القوات الأمريكية والسعودية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "عددا من مقرات الرسمية في مناطق متفرقة من تعرّضت، فجر اليوم، لهجماتٍ شنّتها القوات الأمريكية والسعودية، ما أسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فضلًا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة".واضافت "إننا نعدّ هذا الاستهداف تصعيدًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا لسيادة العراق، واستهدافًا لمؤسساته الأمنية الرسمية، نؤكد أن الجهات المختصة تتابع الموقف ميدانيًا، فيما لا تزال عمليات إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة".وذكرت انه "سيتم إطلاع الرأي العام على آخر المستجدات والتفاصيل الرسمية حال اكتمال المعلومات، عبر البيانات الصادرة عن هيئة ".