الاطاحة بأربعة من تجار ومروجي المخدرات في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناء على توجيهات السيد مدير الاستخبارات العسكرية، التي أكدت ضرورة القضاء على تجار ومروجي آفة ، ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكن أبطال والأمن في فرقة المغاوير الثانية والعشرين، وبالتعاون مع شعبة مخدرات وبعد عمليات تعقب ومراقبة مستمرة، من إلقاء القبض على أربعة متهمين بتجارة وترويج المخدرات في ".وتابعت، ان "تم ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة المتهمين، الذين كانوا مطلوبين وفق أحكام المادتين (28) و(32) من العراقي، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات أصولياً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".