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القبض على تاجريّ اسلحة في العاصمة بغداد
أمن
2026-08-20 | 02:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
155 شوهد
السومرية نيوز
– امني
اعلن
جهاز مكافحة الإرهاب
، اليوم الخميس، عن القبض على تاجريّ اسلحة في العاصمة
بغداد
.
وقال الجهاز في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "استمراراً لجهود ابطال
جهاز مكافحة الإرهاب
وبمعلومات استخبارية دقيقة، ووفقا لأوامر قضائية، نفذ أبطالنا عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على تاجري أسلحة، في العاصمة
بغداد
".
وأكد "مواصلة جهوده في تنفيذ واجباته الأمنية بكل مهنية واحترافية للوصول الى عراق آمن مستقر".
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