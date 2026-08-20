القبض على تاجريّ اسلحة في العاصمة بغداد

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "استمراراً لجهود ابطال وبمعلومات استخبارية دقيقة، ووفقا لأوامر قضائية، نفذ أبطالنا عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على تاجري أسلحة، في العاصمة ".وأكد "مواصلة جهوده في تنفيذ واجباته الأمنية بكل مهنية واحترافية للوصول الى عراق آمن مستقر".