شرطة الرصافة تطيح بمتهم مطلوب بجريمة خطف وتحرر فتاة مخطوفة

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العملية جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة وجمع المعلومات، أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم وضبط مصوغات ذهبية ومبلغ بحوزته، تعود إلى الفتاة المخطوفة".وتابعت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وتسليمه أصولياً إلى جهة الطلب، فيما جرى تسليم الفتاة إلى ذويها أصولياً".