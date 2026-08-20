الاستخبارات العسكرية تداهم نفقا لـ داعش وتضبط أسلحة ومواد لوجستية في الأنبار

وذكرت الاستخبارات في بيان ورد للسومرية نيوز، "العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبناءً على توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية، الفريق الركن السيلاوي، التي أكدت ضرورة الوصول إلى مخابئ وملاذات فلول التنظيم وتجفيف مصادر تمويله وتسليحه."وتابعت أن "مفارز والأمن في فرقة المشاة السابعة نفذت عملية المداهمة، فيما جرى التعامل مع المضبوطات وفق الإجراءات الأصولية".وقد أسفرت العملية عن ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة والمواد اللوجستية، تضمنت:1. رشاشاً ثقيلاً عيار 14.5 ملم، عدد (1).2. قاذفة RPG-7، عدد (1).3. هاون عيار 60 ملم مع صفيحة هاون، عدد (1).4. حاويات عتاد عيار 14.5 ملم، عدد (8).5. صواريخ قاذفة RPG-7 مضادة للدروع، عدد (3).6. حشوات صواريخ قاذفة RPG-7، عدد (4).7. عتاد أحادية عيار 12.7 ملم، عدد (250) إطلاقة.8. عتاد BKC، عدد (100) إطلاقة.9. أدوية ومواد طبية مختلفة.10. أجهزة هاتف، عدد (2).