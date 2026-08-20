استولت على مليارات الدنانير.. الأمن الوطني يفكك شبكة تزوير في البصرة

وذكر البيان الصادر عن جهاز أن العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، حيث بدأت العملية بإلقاء القبض على متهم رئيس يشغل منصب مدير مدرسة ابتدائية، لقيامه بتزوير وترويج معاملات تعويضات الأراضي النفطية.وضبطت القوات الأمنية بحوزة المتهم الأول 36 ختماً رسمياً مزوراً تعود لجهات حكومية وعشائرية، إضافة إلى مبالغ مالية ضخمة وعقارات وعمارات سكنية تبين أنها متحصلة من هذا النشاط الإجرامي.وأدت الاعترافات المقدمة من المتهم الأول أثناء التحقيق إلى الكشف عن شريكيه واعتقالهما، وتبين أن أحدهما يشغل منصب مدير شعبة في أحد أقضية ، ليرتفع إجمالي المعتقلين في هذه القضية إلى ثلاثة متهمين جرت إحالتهم جميعاً للجهات القضائية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية.