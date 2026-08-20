منفذ سفوان الحدودي يضبط 4 شاحنات مخالفة تسببت بهدر في المال العام

وأشارت المديرية في بيان إلى أن مفارزها في نقطة البحث والتحري خارج الكمركي ضبطت ثلاث شاحنات محمّلة بـ (حديد وأدوات احتياطية للمعدات والمكائن)، وتبين بعد التدقيق وجود اختلاف وتلاعب بالقيمة الدولارية المحسوبة. وفي ساحة الكشف الكمركي، تم ضبط عجلة رابعة محمّلة بـ (زيت توربينات البخار والغاز) إثر اكتشاف تغيير وتزوير في شهادة المنشأ الرسمية.وأكدت تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمضبوطات، وإحالة العجلات والأوراق الخاصة بها إلى مركز شرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين.