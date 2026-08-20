بغداد.. النزاهة تطيح بموظفة في مصرف الرافدين



ـ امني



تمكنت قوة من ، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على موظفة في ، فرع ، على خلفية التحقيق بشبهات فساد.





وذكرت مصادر للسومرية نيوز، ان "عملية القبض جاءت ضمن إجراءات الهيئة لمتابعة ملفات الفساد والتحقيق وملاحقة المتورطين فيها، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموظفة".