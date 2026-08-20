مصدر أمني يكشف سبب زيادة الانتشار الأمني في بغداد

كشف مصدر أمني، مساء الخميس، عن سبب زيادة الانتشار الأمني في العاصمة ، معتبرا أن الانتشار هو ممارسة أمنية اعتيادية.

وقال المصدر في حديث لـ ، "الانتشار الأمني هو ممارسة أمنية اعتيادية تنفذها قطعات وقطعات بصورة يومية ومستمرة، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار ورفع مستوى الجاهزية والانتشار الوقائي في المناطق الحيوية".

وأضاف "الزيادة الملحوظة في حجم الانتشار، تأتي ضمن الإجراءات لتعزيز الأمن، وتكثيف حضور القوات الأمنية، ومتابعة أي مؤشرات قد تستدعي رفع مستوى الاستعداد، بما يسهم في منع حدوث أي خروقات وحفظ الأمن والنظام العام".