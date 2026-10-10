في بغداد.. الكشف عن تفاصيل حادث انتحار وتورط 4 من ذويه بتغيير ملامحه

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "قيادة شرطة ، تمكنت من خلال إجرام النهروان، من كشف ملابسات حادث انتحار في احدى المناطق الزراعية في جانب الرصافة، بعد الاشتباه بوجود شبهة جنائية في الحادث".وأضافت "بعد إجراء التحقيق، اعترف أربعة من ذوي المتوفى بتغيير معالم الحادث والعبث بمكانه، بهدف الإيهام بتعرضه لحادث قتل"، موضحة انه "جرى ضبط السلاح المستخدم في الحادث، وإيداع المتهمين التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".