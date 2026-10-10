مسؤول امريكي بشأن الانسحاب من العراق: تهديد داعش لم ينتهي

ونقلت وسائل إعلامية عن المسؤول قوله ان "الأميركيين قدموا تضحيات بالآلاف، من عسكريين ومدنيين، ومع الحلفاء لمحاربة ".وأضاف: "نحن الآن في وقت لا نقول إن التهديد انتهى، لكنه تراجع، وتنظيم داعش لم يعد يشكل تهديداً منهجياً لأمن ، والقوات العراقية لديها الإرادة والقدرة والقيادة لمواجهة ما تبقى من الخطر".واكد "ننتقل الآن إلى مرحلة نقل التحالف من العراق إلى علاقة ثنائية"، مشددا "على أن ستتابع العمل مع العراقيين "وسنرى أين تذهب هذه العلاقة".