وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز الحاكم، في بيان ورد لـ ، ان "عملية أمنية نوعية في انتهت بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطفيهما، والقبض على (8) متهمين ينتمون إلى جهة مسلحة خارجة عن القانون".وأضاف الحاكم، ان "المتهمين استخدموا عجلة تحمل لوحات تسجيل مزورة لتنفيذ جريمة الخطف، ونقلوا المخطوفين بين عدة مواقع".وأشار إلى أن "التحقيقات قادت إلى ضبط مخزن للأسلحة والعتاد داخل أحد دور العبادة، احتوى على أسلحة ثقيلة ومتوسطة وقاذفات وعبوات ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة قنص، فضلاً عن ضبط (225) كغم من المواد المتفجرة".