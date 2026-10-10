ديالى.. إحباط تهريب أدوية غير مرخصة ومواد صناعية واعتقال متورطين

وذكرت المديرية في بيان، أن "العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، من قبل مفارز والأمن في فرقة المشاة الأولى، وأسفرت عن ضبط المواد المهربة والعجلات المستخدمة في العملية".وأضافت أنه "جرى تسليم الملقى القبض عليهم والعجلات والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة، وفق الإجراءات الأصولية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".وأكدت المديرية، أن "العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لملاحقة شبكات التهريب والحد من الأنشطة المخالفة للقانون، بما يسهم في حماية وتعزيز الأمن والاستقرار".