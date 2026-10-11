معلومات من العراق تقود إلى إحباط تهريب 1.2 مليون حبة مخدرة في ليبيا

وذكرت لشؤون والمؤثرات العقلية، في بيان، أن العملية نُفذت بالتنسيق مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في ليبيا، استناداً إلى معطيات استخبارية عراقية جُمعت وتبادلتها الجهات المختصة عبر قسم التنسيق والتعاون الدولي في المديرية.وأضافت أن المعطيات الاستخبارية أسهمت في وضع خطة مشتركة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجانب الليبي، ما أفضى إلى إحباط عملية التهريب والقبض على المتهم.وأكدت المديرية أن العملية تعكس أهمية التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول في ملاحقة شبكات المخدرات العابرة للحدود، وإحباط محاولات التهريب قبل تحقيق أهدافها.وبينت ان مواجهة المخدرات تتطلب شراكة امنية تتجاوز الحدود، وان التعاون بين الاجهزة المختصة يشكل ركيزة اساسية في تعقب الشبكات الاجرامية واحباط مخططاتها وتجفيف منابع التهريب.