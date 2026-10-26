الإعلام الأمني يعلن بدء مراسم فك الارتباط العسكري لوحدات حماية سنجار

وقالت الخلية إن القوات الأمنية العراقية تسلمت مواقع مهمة في ، مشيرة إلى أن اليوم سيشهد تسلماً فعلياً لعدد من المواقع العسكرية في القضاء.وأضافت أن عملية دمج حماية سنجار تشمل الأسلحة والمواقع العسكرية، في إطار إجراءات حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز مسؤولية السلطات الاتحادية عن الملف الأمني في القضاء.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ، أن مراسم فك الارتباط العسكري لوحدات حماية سنجار (اليبشة) ودمجها في الأجهزة الرسمية العراقية، ستجري اليوم، بإشراف ومتابعة رئيس علي فالح .وقال ، في بيان، إن الإجراءات تتضمن نقل المسؤولية الأمنية في إلى السلطات الاتحادية، في إطار برنامج لحصر السلاح بيد الدولة، وتأسيس مرحلة جديدة من المسؤولية الأمنية في قضاء سنجار.وأضاف أن الحكومة تثمن التضحيات التي قدمها أبناء المكون الإيزيدي في الدفاع عن ، ولا سيما قضاء سنجار، في مواجهة قوى الإرهاب والتكفير، مشيداً بالتزامهم بالثوابت الوطنية والدستور الذي يحظر تشكيل مجاميع عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.وأكد البيان مسؤولية الكاملة عن حفظ حقوق أبناء المكون الإيزيدي الذين قاتلوا الإرهاب، وتعويض ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية، فضلاً عن إعادة إعمار قضاء سنجار.