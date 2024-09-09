نحو 900 مليون دولار خلال شهر.. أعلى 10 ألعاب موبايل ربحا في تموز الماضي

ووصف موقع آب فيغورس، شهر يوليو/تموز بأنه كان شهرًا آخر ضخمًا للإنفاق على ألعاب الهاتف المحمول، وكانت لعبة Dungeon Fight Mobile، هي اللعبة الأكثر ربحًا على مستوى العالم في شهر يوليو تمامًا كما كانت في شهر يونيو، حيث يمثل مبلغ 143 مليون دولار في شهر يوليو زيادة قدرها 10 ملايين دولار عن إجمالي شهر يونيو.وجاءت لعبة شرف الملوك، بالمرتبة الثانية محتفظة بمكانها ضمن المراكز الخمسة الأولى بعد سنوات عديدة من إصدارها الأولي، ومع ذلك، لم تتخلف لعبة Monopoly Go! كثيرًا عن الركب، حيث احتلت النسخة المحمولة الناجحة للغاية من لعبة Monopoly المركز الثالث لشهر يوليو، وتبعتها لعبة Royal Match وRoblox في المركزين الرابع والخامس على التوالي، واحتفظتا بنفس المراكز التي حصلتا عليها في يونيو.في المجمل، بلغ صافي الإيرادات من أعلى 10 عناوين ربحًا في يوليو مبلغًا قياسيًا بلغ 894 مليون دولار، وهذا يزيد بمقدار 64 مليون دولار عن الإيرادات القياسية في يونيو، أو بزيادة قدرها 8% على أساس شهري.